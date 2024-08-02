Голова столичного ТЦК відповів, що змінилося в роботі військкомів після 16 липня

Працівники ТЦК на вулиці. Ілюстративне фото: Суспільне

В Україні всі військовозобов'язані мали оновити свої облікові дані до 16 липня. Водночас працівники ТЦК та СП продовжують свою повсякденну роботу щодо мобілізації.

Про це розповів голова Дарницького районного у Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий в інтерв'ю для Вечірній Київ.

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За словами голови ТЦК, після 16 липня військкоми продовжують виконувати ту ж роботу, яку здійснювали раніше.

"Проведення мобілізації під час дії воєнного стану — це пріоритетне завдання для нас. Звісно, у визначених розмірах і визначених кількостях. Тому, ті завдання, які на нас покладають, — ми й реалізовуємо", — сказав він.

Водночас військовий облік вівся, ведеться і буде вестися. На думку Новосядлого, в Україні не варто розділяти тих, хто оновив дані, і тих, хто не оновив. А робота триватиме з обома категоріями — усі процедури та алгоритми прописані у 560-й постанові "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Голова столичного ТЦК зазначив, що наразі в Україні нема потреби призивати всіх чоловіків, але є кількісні показники, які треба виконувати для поповнення та ротації.