Игнорирование документов в Резерв+ сотрудниками ТЦК — как действовать

Представители ТЦК проверяют документы. Фото: Armyinfo

Электронный формат военно-учетного документа аналог бумажного варианта, но бывают случаи, когда ТЦК отказываются его принимать. Как правильно действовать в случае отказа работниками ТЦК принимать документы в приложении "Резерв+", рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Об этом нардеп рассказал в интервью OBOZ.UA во вторник, 2 августа.

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По словам Вениславского, Верховная Рада приняла закон, согласно которому электронный формат военно-учетного документа является полным заменителем бумажного варианта. Там есть QR-код, а ни один работник Территориального центра комплектования и социальной поддержки не имеет права говорить, что документ, сгенерированный в "Резерв+", не отвечает требованиям закона.

"Если бывают такие случаи, граждане должны обратиться на горячую линию и все встанет на свои места. Этот вопрос постоянно находится на контроле в нашем парламентском комитете и в Министерстве обороны", — отметил Вениславский.

Если у патруля отсутствует сканер для считывания QR-кода, то е-документ будет проверяться с помощью любого смартфона, имеющего функцию сканирования QR-кода.