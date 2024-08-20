Мужчину силой хотели забрать в ТЦК — суд признал виновными работников военкомата

Судья объявляет постановление. Иллюстративное фото: УНИАН

В Ивано-Франковской области двое работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) были наказаны за превышение служебных полномочий. Они силой пытались забрать мужчину в военкомат.

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном на портале открытых данных "Опендатабот".

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Детали дела

В материалах суда указано, что инцидент произошел 10 июля 2024 года в селе Ильцы Верховинского района.

Работников ТЦК вызвали пограничники. Они сообщили, что мужчина пытался незаконно пересечь границу.

Прибывшие на место военные сказали мужчине, что он должен поехать с ними в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. При этом повестку ему не дали.

Когда мужчина отказался садиться в автомобиль и пытался уйти, работники военкомата применили физическую силу, повалили его на землю, после чего повели в машину.

В ответ на действия работников ТЦК мужчина подал иск в суд.

Во время судебного заседания прокурор Ивано-Франковской специализированной прокуратуры предоставил в качестве доказательства видео, на котором видно, как люди в военной форме вблизи автомобиля с надписью "Первичная медицинская помощь" повалили на землю лицом вниз мужчину, а затем повели к указанному авто.

Сами же работники ТЦК заявили, что мужчина якобы вел себя агрессивно и пытался скрыться. Также в военкомате сообщили, что мужчина ругался и пытался применить перцовый баллончик.

Решение суда

Изучив доказательства, Верховинский районный суд решил, что командир роты охраны и начальник мобилизационного отделения превысили служебные полномочия и нарушили конституционные права гражданина.

Обоим работникам ТЦК был назначен штраф в 17 тысяч гривен.