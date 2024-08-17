Очередной конфликт с ТЦК в Ивано-Франковской области — люди отбили мужчин от военных

Люди "отбили" мужчин от ТЦК. Фото: скриншот

В Ивано-Франковской области произошел очередной инцидент с участием гражданских и работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Люди пытались "отбить" мужчин от работников военкомата.

Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского ТЦК в субботу, 17 августа.

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В сети появилось видео, где группа людей пытается "отбить" мужчин от работников ТЦК. В результате им это удалось.

В Центре комплектования выступили с заявлением и подчеркнули, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации возможно заключение на срок до восьми лет.

"Вынуждены напомнить невеждам, возбужденным информационными вбросами врага, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации человеческих и транспортных ресурсов предусмотрена уголовная ответственность", — говорится в сообщении.

В ТЦК также напомнили, что деятельность Вооруженных Сил и других военных формирований Украины, во время действия правового режима военного положения, критически важна для защиты суверенитета и территориальной целостности государства.

"От полного выполнения задач мобилизации военнообязанных, проведения их обучения на боевой технике по стандартам стран-членов НАТО — зависит возможность достичь победного завершения войны", — подытожили в Центре комплектования.