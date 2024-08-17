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У Львові чоловік після отримання повістки не з'явився до ТЦК — рішення суду

17 серпня 2024 08:46
Галина Шподарева - редактор
У Львові до трьох років тюрми засудили чоловіка, який ухилився від служби
Засідання суду. Ілюстративне фото: ngl.media
Галина Шподарева - редактор

У Львові чоловік, якого військово-лікарська комісія визнала придатним до проходження служби, отримав повістку, але до призовного пункту не зйявився. Суд призначив обвинуваченому в ухиленні від служби три роки позбавлення волі. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений був запрошений для проходження військово-лікарської комісії та визнаний придатним до військової служби у Збройних силах України. Чоловік отримав під розпис повістку, однак до ТЦК не з'явився, тобто "без поважних на те причин не прибув до призовного пункту".

"Дані дії обвинуваченого органами досудового розслідування та прокурором — публічним обвинувачем у кримінальному провадженні, кваліфіковані, як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України з чим суд погоджується", — йдеться в рішенні суду.

Рішення суду

У суді обвинувачений свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю.

"У вчиненому щиро розкаюється, запевняє, що розуміє негативність свого вчинку та намагатиметься якимось чином усунути наслідки, правда, у який спосіб мав би це зробити, так і не спромігся запевнити суд. Просить суворо не карати, запевняє, що більше такого не повториться", — йдеться в документі.

З огляду на обставини справи, суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період" Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.

У Львові чоловік після отримання повістки не з'явився до ТЦК — рішення суду - фото 1
Рішення суду. Фото: скриншот

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