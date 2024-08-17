На суді ухилянт від мобілізації визнав свою провину — як його покарали

Судове засідання. Ілюстративне фото: oporaua.org

У Хмельницькій області чоловік відмовився від бойової повістки хоч і не мав права на відстрочку від мобілізації. Попри те, що він повністю визнав свою провину перед судом, його засудили до позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами справи, чоловік восени 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його обмежено-придатним до військової служби (до ухвалення нового закону про мобілізацію 18 травня 2024 року). Однак підсудний не мав права на відстрочку, тому його проінформували про необхідність з’явитися в Територіальний центр комплектування на відправку до військової частини.

Натомість чоловік від повістки відмовився і проігнорував вимогу ТЦК з'явитися до пункту збору. На суді він повністю визнав свою провину, однак про причини, чому ухилився від мобілізації, так і не розповів.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу та виніс вирок — три роки позбавлення волі. Проте рішення досі можна оскаржити в апеляційному суді.