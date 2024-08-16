Чоловік був у розшуку за ухилення від мобілізації — що вирішив суд

Судове засідання. Ілюстративне фото: court.gov.ua

У Львові чоловік, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, навідріз відмовився брати повістку. Він пояснив, що не погоджується з рішенням військово-лікарської комісії щодо себе та не бажає вступати до лав Збройних сил України.

Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами справи, у червні 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації в армію. Коли працівники Територіального центру комплектування намагалися вручити йому повістку на відправку в бойову частину, той категорично відмовився її взяти.

Під час судового засідання ухилянт повністю визнав свою провину. Чоловік підтвердив, що його визнали придатним до служби й він відмовився взяти повістку. Також підсудний не хоче вступати до лав ЗСУ, не займається волонтерством і жодним чином не допомагає захисникам.

Рішення суду

Суд зазначив, що підозрюваний був у розшуку за ухилення від мобілізації та не з’являвся на судові засідання. Таким чином чоловіка визнали винним та засудили до трьох років в'язниці.