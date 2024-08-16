Мужчина был в розыске за уклонение от мобилизации — что решил суд

Судебное заседание. Иллюстративное фото: court.gov.ua

Во Львове находившийся в розыске за уклонение от мобилизации мужчина наотрез отказался брать повестку. Он пояснил, что не согласен с решением военно-врачебной комиссии относительно себя и не желает вступать в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам дела, в июне 2023 года ВВК признала мужчину годным к мобилизации в армию. Когда работники Территориального центра комплектования пытались вручить ему повестку на отправку в боевую часть, категорически отказался ее взять.

Во время судебного заседания уклонист полностью признал свою вину. Мужчина подтвердил, что его сочли годным к службе и он отказался взять повестку. Также подсудимый не хочет вступать в ряды ВСУ, не занимается волонтерством и никоим образом не помогает защитникам.

Решение суда

Суд отметил, что подозреваемый был в розыске за уклонение от мобилизации и не являлся на судебные заседания. Таким образом мужчину признали виновным и приговорили к трем годам тюрьмы.