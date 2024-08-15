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На Волині винесли вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації через релігійні переконання

15 серпня 2024 22:58
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
На Волині за відмову від служби в ЗСУ судили Свідка Єгови
Засідання суду. Ілюстративне фото: ngl.media
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

На Волині чоловік ухилився від мобілізації через релігійні переконання. Рожищенський районний суд розглянув у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження про обвинувачення місцевого жителя.

Про це йдеться у вердикті суду з Єдиного реєстру судових рішень.

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Деталі справи

Обвинувачений перебував на обліку як військовозобов'язаний. 12 жовтня 2022 року військово-лікарська комісія визнала його придатним до проходження військової служби. 8 грудня 2023 року він отримав персональну повістку про призов на військову службу під час мобілізації та явку на 11 грудня 2023 року до пункту збору для подальшого проходження військової служби.

Проте чоловік, прибувши по повістці до пункту збору, відмовився проходити військову службу. У судовому засіданні обвинувачений зазначив, що визнає свою вину. Він розповів, що у пункті збору повідомив, що з релігійних переконань відмовляється від проходження військової служби та подав письмову заяву про заміну військової служби на альтернативну (невійськову). 

"Працівник ТЦК пропонував йому надати підтверджуючі релігійні переконання докази, однак чоловік їх не подав. Вказував, що з дитинства входив до релігійної організації "Свідки Єгови", однак у березні 2022 року виключений з неї і з того часу докладає зусиль, щоб повернутися: бере участь в зібраннях, дотримується правил, які сповідує ця релігійна організація. Станом на грудень 2023 року і в теперішній час в будь-якій релігійній організації не перебував і не перебуває", — йдеться у матеріалах справи.

Також у залі суду виступили п'ятеро свідків, які підтвердили, що обвинувачений був членом релігійної організації "Свідки Єгови". Зокрема, старійшина збору міста Рожища релігійної організації "Релігійний Центр Свідків Єгови в Україні" зазначив, у зв'язку з неодноразовим порушенням приписів, які сповідуються у релігійній організації, обвинуваченого виключено з неї та відсторонено від участі в служіннях. 

"Протягом останніх шести місяців часто відвідує зібрання, висловлює бажання повернутися, однак, виходячи з істотності його порушень та конкретних обставин, які стосуються обвинуваченого, старійшинами збору на даний час не вирішено питання щодо його повернення в релігійну організацію", — йдеться у показаннях старійшини.

Також у вироку зазначили, що згідно із законодавством, альтернативна служба запроваджується замість проходження строкової військової служби, на яку призивають громадян, зазначених у статті 15 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", віком 18-25 років. 

"Можливості заміни в означений спосіб військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу" не передбачає", — йдеться у документі.

На переконання суду, наведені показання не є достатніми для підтвердження релігійних переконань обвинуваченого. Отже, під час розгляду кримінального провадження належними й допустимими доказами не доведено існування непереборного конфлікту між релігійними переконаннями підсудного та його, передбаченим статтею 65 Конституції України, обов'язком захисту незалежності й територіальної цілісності України. 

Рішення суду

Суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу, і призначити йому покарання у виді обмеження волі на один рік та шість місяців. Термін відбування покарання рахуватимуть з дня прибуття і постановки засудженого на облік у виправному центрі.

Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги.

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