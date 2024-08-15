На Волыни за отказ от службы в ВСУ судили Свидетеля Иеговы

Заседание суда. Иллюстративное фото: ngl.media

На Волыни мужчина уклонился от мобилизации из-за религиозных убеждений. Рожищенский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное производство по обвинению местного жителя.

Об этом говорится в вердикте суда с Единого реестра судебных решений.

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Детали дела

Обвиняемый состоял на учете как военнообязанный. 12 октября 2022 года военно-врачебная комиссия признала его пригодным к прохождению военной службы. 8 декабря 2023 г. он получил персональную повестку о призыве на военную службу во время мобилизации и явку на 11 декабря 2023 г. в пункт сбора для дальнейшего прохождения военной службы.

Однако мужчина, прибыв по повестке в пункт сбора, отказался проходить военную службу. В судебном заседании обвиняемый отметил, что признает свою вину. Он рассказал, что в пункте сбора сообщил, что по религиозным убеждениям отказывается от прохождения военной службы и подал письменное заявление о замене военной службы на альтернативную (невоенную).

"Работник ТЦК предлагал ему предоставить подтверждающие религиозные убеждения доказательства, однако мужчина их не подал. Указывал, что с детства входил в религиозную организацию "Свидетели Иеговы", однако в марте 2022 года исключен из нее и с тех пор прилагает усилия, чтобы вернуться: берет участие в собраниях, соблюдает правила, которые исповедует эта религиозная организация. По состоянию на декабрь 2023 года и в настоящее время в какой-либо религиозной организации не состоял и не находится", — говорится в материалах дела.

Также в зале суда выступили пять свидетелей, подтвердивших, что обвиняемый был членом религиозной организации "Свидетели Иеговы". В частности, старейшина собрания города Рожища религиозной организации "Религиозный Центр Свидетелей Иеговы в Украине" отметил, в связи с неоднократным нарушением предписаний, исповедуемых в религиозной организации, обвиняемый исключен из нее и отстранен от участия в служениях.

"В течение последних шести месяцев часто посещает собрание, выражает желание вернуться, однако, исходя из существенности его нарушений и конкретных обстоятельств, касающихся обвиняемого, старейшинами сбора в настоящее время не решен вопрос о его возвращении в религиозную организацию", — говорится в показаниях старейшины.

Также в приговоре отметили, что согласно законодательству альтернативная служба вводится вместо прохождения срочной военной службы, на которую призывают граждан, указанных в статье 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в возрасте 18-25 лет.

"Возможности замены указанным способом военной службы по призыву во время мобилизации на особый период Закон Украины "Об альтернативной (невоенной) службе" не предусматривает", — говорится в документе.

По убеждению суда, приведенные показания не достаточны для подтверждения религиозных убеждений обвиняемого. Следовательно, при рассмотрении уголовного производства надлежащими и допустимыми доказательствами не доказано существование неустранимого конфликта между религиозными убеждениями подсудимого и его, предусмотренным статьей 65 Конституции Украины, обязанностью защиты независимости и территориальной целостности Украины.

Решение суда

Суд постановил признать мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного правонарушения, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на один год и шесть месяцев. Срок отбывания наказания будет считаться со дня прибытия и постановки осужденного на учет в исправительном центре.

Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы.