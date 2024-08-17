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На Хмельниччине мужчина уклонился от мобилизации и признал вину — как это повлияло на приговор суда

17 августа 2024 02:19
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
На суде уклоняющийся от мобилизации признал свою вину — как его наказали
Судебное заседание. Иллюстративное фото: oporaua.org
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Хмельницкой области мужчина отказался от боевой повестки хотя и не имел права на отсрочку от мобилизации. Несмотря на то, что он полностью признал свою вину перед судом, он был приговорен к лишению свободы.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам дела, мужчина осенью 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его ограниченно-пригодным к военной службе (до принятия нового закона о мобилизации 18 мая 2024 года). Однако подсудимый не имел права на отсрочку, поэтому его проинформировали о необходимости явиться в Территориальный центр комплектования на отправку в воинскую часть.

В то же время мужчина от повестки отказался и проигнорировал требование ТЦК явиться в пункт сбора. На суде он полностью признал свою вину, однако о причинах, почему уклонился от мобилизации, так и не рассказал.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу и вынес приговор — три года лишения свободы. Однако решение до сих пор можно обжаловать в апелляционном суде.

Уклонился от мобилизации, но признал свою вину, повлияет ли это на решение суда
Скриншот приговора Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области

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