На суде уклоняющийся от мобилизации признал свою вину — как его наказали

Судебное заседание. Иллюстративное фото: oporaua.org

В Хмельницкой области мужчина отказался от боевой повестки хотя и не имел права на отсрочку от мобилизации. Несмотря на то, что он полностью признал свою вину перед судом, он был приговорен к лишению свободы.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам дела, мужчина осенью 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его ограниченно-пригодным к военной службе (до принятия нового закона о мобилизации 18 мая 2024 года). Однако подсудимый не имел права на отсрочку, поэтому его проинформировали о необходимости явиться в Территориальный центр комплектования на отправку в воинскую часть.

В то же время мужчина от повестки отказался и проигнорировал требование ТЦК явиться в пункт сбора. На суде он полностью признал свою вину, однако о причинах, почему уклонился от мобилизации, так и не рассказал.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу и вынес приговор — три года лишения свободы. Однако решение до сих пор можно обжаловать в апелляционном суде.