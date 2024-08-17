Во Львове к трем годам тюрьмы приговорили мужчину, который уклонился от службы

Заседание суда. Иллюстративное фото: ngl.media

Во Львове мужчина, которого военно-врачебная комиссия признала годным к прохождению службы, получил повестку, но не явился в призывной пункт. Суд назначил обвиняемому в уклонении от службы три года лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый был приглашен для прохождения военно-врачебной комиссии и признан годным к военной службе в Вооруженных силах Украины. Мужчина получил под роспись повестку, однако в ТЦК не явился, то есть "без уважительных причин не прибыл в призывной пункт".

"Данные действия обвиняемого органами досудебного расследования и прокурором — публичным обвинителем в уголовном производстве квалифицированы как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период как совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины с чем суд соглашается", — говорится в решении суда.

Решение суда

В суде обвиняемый свою вину в совершении уголовного правонарушения признал полностью.

"В содеянном искренне раскаивается, уверяет, что понимает негативность своего поступка и будет пытаться каким-то образом устранить последствия, правда каким образом должен это сделать, так и не смог заверить суд. Просит строго не наказывать, уверяет, что больше такого не повторится", — говорится в документе.

В силу обстоятельств дела суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период" Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.