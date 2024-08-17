Черговий конфлікт із ТЦК на Івано-Франківщині — люди відбили чоловіків від військкомів

Люди "відбили" чоловіків від ТЦК. Фото: скриншот

У Івано-Франківській області стався черговий інцидент за участі цивільних і працівників Територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП). Люди намагалися "відбити" чоловіків від працівників військкомату.

Про це повідомили у пресслужбі Івано-Франківського ТЦК у суботу, 17 серпня.

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В мережі з'явилося відео, де група людей намагається "відбити" чоловіків від працівників ТЦК. У результаті їм це вдалося.

У Центрі комплектування виступили із заявою і наголосили, що за перешкоджання проведення заходів з мобілізації можливе ув'язнення на термін до восьми років.

"Змушені нагадати невігласам, які збуджені інформаційними вкиданнями ворога, що за перешкоджання проведення заходів з мобілізації людських та транспортних ресурсів передбачено кримінальну відповідальність", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК також нагадали, що діяльність Збройних Сил та інших військових формувань України під час дії правового режиму воєнного стану є критично важливою для захисту суверенітету та територіальної цілісності держави.

"Від повного виконання завдань мобілізації військовозобов’язаних, проведення їх навчання на бойовій техніці за стандартами країн-членів НАТО — залежить можливість досягнути переможного завершення війни", — підсумували у Центрі комплектування.