Мобілізація в Україні — чинність повістки від ТЦК будуть перевіряти у Резерв+

Додаток Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Тепер військовозобов’язані зможуть перевірити чинність повісток від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний додаток "Резерв+".

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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У додатку Резерв+ можна буде перевірити чинність повістки від ТЦК

Зміни передбачають, що повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, будуть мати унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

Цей код дозволить перевіряти достовірність інформації, зазначеної у повістці.

Також визначено механізм перевірки чинності повісток через електронний кабінет військовозобов’язаного, включаючи можливість використання мобільного додатку.

Саме додаток "Резерв+" виконує функції цього електронного кабінету.

Крім того, Уряд врегулював питання юридичної сили повісток, які оформлені як на бланках, так і через Єдиний державний реєстр.

Також були уточнені правила надсилання повісток і зміст інформації, яка супроводжує повістку.

На даний момент текст змін до постанови № 560 ще не опублікований.