Мобилизация в Украине — повестки от ТЦК будут проверять в Резерв+

Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Теперь военнообязанные смогут проверить валидность повесток от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение "Резерв+".

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Читайте также:

В приложении Резерв+ можно будет проверить повестки от ТЦК

Изменения предполагают, что повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, будут иметь уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода.

Этот код позволит проверять подлинность информации, указанной в повестке.

Также определен механизм проверки валидности повесток через электронный кабинет военнообязанного, включая возможность использования мобильного приложения.

Именно приложение "Резерв+" выполняет функции этого электронного кабинета.

Кроме того, Правительство урегулировало вопросы юридической силы повесток, оформленных как на бланках, так и через Единый государственный реестр.

Также были уточнены правила отправки повесток и содержание информации, сопровождающей повестку.

На данный момент текст изменений в постановление №560 еще не опубликован.