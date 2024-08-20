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Працівники ТЦК силою хотіли забрати чоловіка у військкомат, той подав позов — що вирішив суд

20 серпня 2024 22:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Чоловіка силою хотіли забрати у ТЦК — суд визнав винними працівників військкомату
Суддя оголошує постанову. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Івано-Франківській області двоє працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) були покарані за перевищення службових повноважень. Вони силою намагалися забрати чоловіка до військкомату.

Про це йдеться у постанові суду, опублікованій на порталі відкритих даних Опендатабот.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, інцидент стався 10 липня 2024 року у селі Ільці Верховонського району.

Працівників ТЦК викликали прикордонники. Вони повідомили, що чоловік намагався незаконно перетнути кордон.

Прибувши на місце, військові сказали чоловіку, що він має поїхати з ними до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. При цьому повістку йому не дали.

Коли чоловік відмовився сідати в автомобіль і намагався піти, працівники військкомату, застосували фізичну силу, повалили його на землю, після чого повели до машини.

У відповідь на дії працівників ТЦК чоловік подав позов до суду.

Під час судового засідання прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури надав як доказ відео, на якому видно, як люди у військовій формі поблизу автомобіля з написом "Первинна медична допомога" повалили на землю обличчям донизу чоловіка, а потім повели до зазначеного авто.

Самі ж працівники ТЦК заявили, що чоловік нібито поводився агресивно і намагався втекти. Також у військкоматі повідомили, що чоловік лаявся і намагався застосувати перцевий балончик.

Рішення суду

Дослідивши докази, Верховинський районний суд вирішив, що командир роти охорони та начальник мобілізаційного відділення перевищили службові повноваження і порушили конституційні права громадянина.

Обом працівникам ТЦК призначили штраф у 17 тисяч гривень.

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