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Чоловік не з'явився до ТЦК на виряджання до військової частини через похмілля — суд виніс вирок

18 серпня 2024 22:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чоловік напився і не прийшов до ТЦК на відправку у військову частину — що вирішив суд
Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

На Хмельниччині чоловік отримав бойову повістку і не з'явився на виряджання до військової частини, оскільки у нього було похмілля. Під час суду заявив, що служити готовий.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що, отримавши бойову повістку від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), чоловік не з'явився на виряджання до військової частини.

Під час судового засідання фігурант справи пояснив, що за день до того, як мав прибути до ТЦК на виряджання до війська, він напився.

Чоловік зазначив, що наступного дня йому було зле, а тому він не з'явився за викликом, при цьому не повідомив працівників ТЦК про причини неявки.

У суді представники Центру комплектування наголосили, що чоловік пройшов медичну комісію і був визнаний придатним. Також працівники військкомату додали, що повістку чоловік отримував особисто та розписувався за неї.

Вже під час розгляду справи судом військовозобов'язаний розкаявся у вчиненому.

Також він заявив, що готовий служити та захищати країну.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Проте, суддя вирішив застосувати одну зі статей Кримінального кодексу і звільнити чоловіка від відбування покарання, встановивши йому іспитовий строк тривалістю в один рік.

Крім того, на засудженого було покладено певні обов'язки. Зокрема, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи і періодично з'являтися для реєстрації до цих органів.

Чоловіка також зобов'язали не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

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