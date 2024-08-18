Мужчина напился и не пришел в ТЦК на отправку в воинскую часть — что решил суд

Судья рассматривает дело. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Хмельницкой области мужчина получил боевую повестку и не явился на отправку в воинскую часть, поскольку у него было похмелье. Во время суда заявил, что служить готов.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что, получив боевую повестку от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), мужчина не явился на отправку в воинскую часть.

В ходе судебного заседания фигурант дела объяснил, что за день до того, как должен был прибыть в ТЦК на отправку в армию, он напился.

Мужчина отметил, что на следующий день ему было плохо, а поэтому он не явился по вызову, при этом не сообщил работникам ТЦК о причинах неявки.

В суде представители Центра комплектования отметили, что мужчина прошел медицинскую комиссию и был признан годным. Также работники военкомата добавили, что повестку мужчина получал лично и расписывался за нее.

Уже при рассмотрении дела судом военнообязанный раскаялся в совершенном.

Также он заявил, что готов служить и защищать страну.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Однако судья решил применить одну из статей Уголовного кодекса и освободить мужчину от отбывания наказания, установив ему испытательный срок продолжительностью один год.

Кроме того, на осужденного были возложены определенные обязанности. В частности, сообщать уполномоченный орган по пробации об изменении места жительства и работы и периодически появляться для регистрации в эти органы.

Мужчину также обязали не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.