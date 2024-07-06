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Оберіг мог быть взломан — киберэксперт объяснил, как через суд защитить свои данные от ТЦК

6 июля 2024 19:29
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Мобилизация в Украине 2024 — Константин Корсун заявил о кибератаке на Оберег
Заседание суда. Иллюстративное фото: Суспільне
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

В связи с принятым законом о мобилизации, украинское правительство монополизировало контроль над персональными данными военнообязанных украинцев. В случае потенциальной кибератаки на реестр "Оберіг", подавляющее большинство украинцев будут в страшной опасности.

Об этом заявил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в интервью телеканалу "Эспрессо".

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Реестр "Оберіг" потенциально опасен

На вопрос, может ли гражданин обратиться в суд и запретить публикацию и разглашение своих данных, эксперт заявил, что ситуация патовая.

"Даже если и представить, что украинский суд примет решение о запрещении обработки персональных данных гражданина, например в реестре "Оберіг", контролировать исполнение этого решения будет практически невозможно", — сказал Корсун.

Эксперт подчеркнул, что данные в государственных сетях не подлежат полному контролю. В то же время он заявил, что ни "Резерву+", ни "Оберіг" не должно быть доверия от слова совсем.

"С одной стороны, гражданин имеет право на защиту своих данных, но с другой — у него есть обязанности, которые без обработки этих данных не могут быть реализованы, поэтому эта ситуация утопическая дважды: во-первых, чтобы суд принял подобное решение, а во-вторых, чтобы государственные органы выполнили подобное судебное решение", — говорит он.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что количество граждан, которое может принять военкомат за день, не установлено.

Также мы сообщали, что бронирование от мобилизации в Украине уже получили более полумиллиона человек. Еще более 11 млн человек — потенциально военнообязанные.

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