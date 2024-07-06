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Оберіг міг бути зламаний — кіберексперт пояснив, як через суд захистити свої дані від ТЦК

6 липня 2024 19:29
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — Костянтин Корсун заявив про кібератаку на Оберіг
Засідання суду. Ілюстратвине фото: Суспільне
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Згідно з ухваленим законом про мобілізацію український уряд монополізував контроль над персональними даними військовозобов'язаних українців. У випадку потенційної кібератаки на реєстр "Оберіг" переважна більшість українців будуть у страшній небезпеці. 

Про це заявив експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в інтерв'ю телеканалу "Еспресо". 

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Реєстр "Оберіг" потенційно небезпечний

На питання, чи може громадянин звернутися до суду і заборонити публікацію та розголошення своїх даних, експерт заявив, що ситуація патова.

"Навіть якщо й уявити, що український суд ухвалить рішення про заборону обробки персональних даних громадянина, наприклад у реєстрі "Оберіг", контролювати виконання цього рішення буде практично неможливо", — сказав Корсун.

Експерт наголосив, що дані, які є у державних мережах, не підлягають повному контролю. Водночас він заявив, що ані "Резерву+", ані "Оберігу" не повинно бути довіри від слова зовсім. 

"З одного боку, громадянин має право на захист своїх даних, але з іншого — він має обов'язки, які без обробки цих даних не можуть бути реалізовані, тому ця ситуація утопічна двічі: по-перше, щоб суд ухвалив подібне рішення, по-друге, щоб державні органи виконали подібне судове рішення", — каже він.

Раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що кількість громадян, яку може прийняти військкомат за день, не встановлена.

Також ми повідомляли, що бронювання від мобілізації в Україні вже отримали понад пів мільйона людей. Ще понад 11 млн осіб потенційно є військовозобов'язаними.

суд Україна персональні дані Кримінал мобілізація війна в Україні ТЦК та СП резерв

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