Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Експерт з кібербезпеки назвав найгірший сценарій у випадку зламу реєстру Оберіг arrow

Експерт з кібербезпеки назвав найгірший сценарій у випадку зламу реєстру Оберіг

6 липня 2024 16:36
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Яка ймовірність зламу реєстру військовозобов'язаних Оберіг
Чоловік сидить за комп'ютером. Ілюстративне фото: mil.in.ua
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

В Україні з 18 травня чоловіки призовного віку можуть оновити свої військово-облікові дані через застосунок "Резерв+", який містить в собі інформацію з реєстру "Оберіг". Водночас українці побоюються, що цю базу  можуть зламати. 

Що станеться у такому випадку, пояснив експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун в інтерв'ю Еспресо.

Читайте також:

Ймовірність зламу реєстру "Оберіг"

За словами експерта, у найгіршому випадку військовозобов'язані не матимуть можливості самостійно захистити свої дані. Оскільки держава монополізувала контроль над персональними даними, громадянин не має жодної можливості вплинуть на те, як і де переміщуються його дані. У такому разі громадянин може лише довіряти уряду або ж ні.

"Як професіонал з понад двадцятирічним стажем, я не довіряю, адже бачу, що система захисту персональних даних не працює, а кібербезпеки в нашій країні не існує", — сказав Корсун.

Він зазначив, що українці можуть лише вимагати від влади професійно займатися захистом персональних даних і кібербезпекою, однак самостійно змінити щось не можуть.

Раніше у Генштабі ЗСУ відповіли на питання щодо норм відвідування для ТЦК та СП. Кількість громадян, яку може прийняти військкомат за день, не встановлена.

Також ми писали, що бронювання від мобілізації в Україні вже отримали понад пів мільйона людей. Ще понад 11 млн осіб — потенційно є військовозобов'язаними.

військовий призов військовий облік мобілізація військовозобов'язані чоловіки реєстр Оберіг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони