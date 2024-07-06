Яка ймовірність зламу реєстру військовозобов'язаних Оберіг

Чоловік сидить за комп'ютером. Ілюстративне фото: mil.in.ua

В Україні з 18 травня чоловіки призовного віку можуть оновити свої військово-облікові дані через застосунок "Резерв+", який містить в собі інформацію з реєстру "Оберіг". Водночас українці побоюються, що цю базу можуть зламати.

Що станеться у такому випадку, пояснив експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун в інтерв'ю Еспресо.

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Ймовірність зламу реєстру "Оберіг"

За словами експерта, у найгіршому випадку військовозобов'язані не матимуть можливості самостійно захистити свої дані. Оскільки держава монополізувала контроль над персональними даними, громадянин не має жодної можливості вплинуть на те, як і де переміщуються його дані. У такому разі громадянин може лише довіряти уряду або ж ні.

"Як професіонал з понад двадцятирічним стажем, я не довіряю, адже бачу, що система захисту персональних даних не працює, а кібербезпеки в нашій країні не існує", — сказав Корсун.

Він зазначив, що українці можуть лише вимагати від влади професійно займатися захистом персональних даних і кібербезпекою, однак самостійно змінити щось не можуть.

Раніше у Генштабі ЗСУ відповіли на питання щодо норм відвідування для ТЦК та СП. Кількість громадян, яку може прийняти військкомат за день, не встановлена.

Також ми писали, що бронювання від мобілізації в Україні вже отримали понад пів мільйона людей. Ще понад 11 млн осіб — потенційно є військовозобов'язаними.