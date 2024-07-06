Какова вероятность взлома реестра военнообязанных Оберіг

Мужчина сидит за компьютером. Иллюстративное фото: mil.in.ua

В Украине с 18 мая мужчины призывного возраста могут обновить свои военно-учетные данные через приложение "Резерв+", которое содержит информацию из реестра "Оберіг". В то же время украинцы опасаются, что эту базу данных могут взломать.

Что произойдет в таком случае, объяснил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в интервью Еспресо.

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Вероятность взлома реестра "Оберіг"

По словам эксперта, в худшем случае военнообязанные не смогут самостоятельно защитить свои данные. Поскольку государство монополизировало контроль над персональными данными, у гражданина нет никакой возможности повлиять на то, как и где перемещаются его данные. В таком случае гражданин может только доверять правительству или нет.

"Как профессионал с более чем двадцатилетним стажем, я не доверяю, ведь вижу, что система защиты персональных данных не работает, а кибербезопасности в нашей стране не существует", — сказал Корсун.

Он отметил, что украинцы могут только требовать от властей профессионально заниматься защитой персональных данных и кибербезопасностью, однако самостоятельно изменить что-либо не могут.

Ранее в Генштабе ВСУ ответили на вопрос о нормах посещения ТЦК и СП. Количество граждан, которое может принять военкомат за день, не установлено.

Также мы писали, что бронирование от мобилизации в Украине уже получили более полумиллиона человек. Еще более 11 млн человек — потенциально военнообязанные.