Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Эксперт по кибербезопасности назвал худший сценарий в случае взлома реестра Оберіг arrow

Эксперт по кибербезопасности назвал худший сценарий в случае взлома реестра Оберіг

6 июля 2024 16:36
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Какова вероятность взлома реестра военнообязанных Оберіг
Мужчина сидит за компьютером. Иллюстративное фото: mil.in.ua
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В Украине с 18 мая мужчины призывного возраста могут обновить свои военно-учетные данные через приложение "Резерв+", которое содержит информацию из реестра "Оберіг". В то же время украинцы опасаются, что эту базу данных могут взломать.

Что произойдет в таком случае, объяснил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в интервью Еспресо.

Читайте также:

Вероятность взлома реестра "Оберіг"

По словам эксперта, в худшем случае военнообязанные не смогут самостоятельно защитить свои данные. Поскольку государство монополизировало контроль над персональными данными, у гражданина нет никакой возможности повлиять на то, как и где перемещаются его данные. В таком случае гражданин может только доверять правительству или нет.

"Как профессионал с более чем двадцатилетним стажем, я не доверяю, ведь вижу, что система защиты персональных данных не работает, а кибербезопасности в нашей стране не существует", — сказал Корсун.

Он отметил, что украинцы могут только требовать от властей профессионально заниматься защитой персональных данных и кибербезопасностью, однако самостоятельно изменить что-либо не могут.

Ранее в Генштабе ВСУ ответили на вопрос о нормах посещения ТЦК и СП. Количество граждан, которое может принять военкомат за день, не установлено.

Также мы писали, что бронирование от мобилизации в Украине уже получили более полумиллиона человек. Еще более 11 млн человек — потенциально военнообязанные.

военный призыв военный учет мобилизация военнообязанные мужчины реестр Оберіг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны