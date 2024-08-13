Что будет, если не прийти в ТЦК за повесткой для уточнения данных

Военнообязанные мужчины в ТЦК. Иллюстративное фото: LB.ua

Адвокат ЮФ Gracers Сергей Савинский заявил, что повестка для уточнения военно-учетных данных выдается военнообязанному с целью обновления информации. Если ее проигнорировать, придется понести наказание.

Об этом Сергей Савинский сообщил в комментарии Факты ICTV, обнародованном в понедельник, 12 августа.

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Что будет, если не прийти за повесткой для уточнения данных

"ТЦК и СП вызывает граждан путем извещения их через повестки. Одним из ее видов является повестка для уточнения военно-учетных данных", — подчеркнул Савинский.

По его словам, повестка должна содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, название ТЦК, цель вызова, место и время явки, подпись должностного лица, дату выдачи, регистрационный номер и разъяснение о последствиях неявки. Таким образом, в случае отсутствия какого-либо из этих пунктов повестка является неправомерной.

Адвокат добавил, если человек не пришел за повесткой для уточнения данных, ему грозит штраф.