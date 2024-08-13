Що буде, якщо не прийти в ТЦК за повісткою для уточнення даних

Військовозобов'язані чоловіки у ТЦК. Ілюстративне фото: LB.ua

Адвокат ЮФ Gracers Сергій Савинський заявив, що повістка для уточнення військово-облікових даних видається військовозобов'язаному з метою оновлення інформації. Якщо її проігнорувати, доведеться понести покарання.

Про це Сергій Савинський повідомив в коментарі Факти ICTV, оприлюдненому в понеділок, 12 серпня.

Читайте також:

Що буде, якщо не прийти за повісткою для уточнення даних

"ТЦК та СП викликає громадян шляхом сповіщення їх через повістки. Одним з її видів є повістка для уточнення військово-облікових даних", — наголосив Савинський.

За його словами, повістка повинна містити прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, назву ТЦК, мету виклику, місце і час явки, підпис посадової особи, дату видачі, реєстраційний номер і роз’яснення про наслідки неявки. Таким чином у разі відсутності будь-якого з цих пунктів, повістка є неправомірною.

Адвокат додав, якщо людина не прийшла за повісткою для уточнення даних, їй загрожує штраф.