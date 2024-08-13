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На Житомирщині чоловік вдарив працівника ТЦК під час вручення повістки — як його покарав суд

13 серпня 2024 01:32
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Чоловік вдарив працівника ТЦК, коли той виписував йому повістку — яке покарання
Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне Полтава
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У Житомирській області чоловік вдарив в обличчя працівника Територіального центру комплектування, коли той виписував йому повістку. Таким чином нападник постав перед судом.

Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Деталі справи

За матеріалами суду, чоловік прийшов до ТЦК, щоб забрати свій військовий квиток, потім йому почали виписувати повістку. Згідно з джерелами Суспільного, нападнику раніше вже видавали повістку для направлення в військову частину, але його там не прийняли, і військовий квиток залишився у військкоматі.

Таким чином представник ТЦК почав виписувати чоловіку нову повістку на відправку в іншу військову частину, проте той обурився і застосував фізичну силу. На місце подій викликали поліцію.

Рішення суду

Суд кваліфікував дії нападника як "грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю".

Обвинувачений повністю визнав свою провину, що суд врахував як пом'якшувальну обставину. Таким чином чоловіка засудили до року обмеження волі.

Яке покарання за побиття працівника ТЦК
Скриншот вироку Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області

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суд закон поліція Житомирська область хуліганство повістки покарання військовий квиток ТЦК та СП судові рішення

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