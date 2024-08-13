Чоловік вдарив працівника ТЦК, коли той виписував йому повістку — яке покарання

На Житомирщині чоловік вдарив працівника ТЦК під час вручення повістки — як його покарав суд
У Житомирській області чоловік вдарив в обличчя працівника Територіального центру комплектування, коли той виписував йому повістку. Таким чином нападник постав перед судом.
Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
За матеріалами суду, чоловік прийшов до ТЦК, щоб забрати свій військовий квиток, потім йому почали виписувати повістку. Згідно з джерелами Суспільного, нападнику раніше вже видавали повістку для направлення в військову частину, але його там не прийняли, і військовий квиток залишився у військкоматі.
Таким чином представник ТЦК почав виписувати чоловіку нову повістку на відправку в іншу військову частину, проте той обурився і застосував фізичну силу. На місце подій викликали поліцію.
Рішення суду
Суд кваліфікував дії нападника як "грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю".
Обвинувачений повністю визнав свою провину, що суд врахував як пом'якшувальну обставину. Таким чином чоловіка засудили до року обмеження волі.
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