Мужчина ударил работника ТЦК, когда тот выписывал ему повестку — какое наказание

В Житомирской области мужчина ударил работника ТЦК во время вручения повестки — как его наказал суд
В Житомирской области мужчина ударил по лицу работника Территориального центра комплектования, когда тот выписывал ему повестку. Таким образом нападающий предстал перед судом.
Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
По материалам суда, мужчина пришел в ТЦК, чтобы забрать свой военный билет, затем ему начали выписывать повестку. Согласно источникам Суспільного, нападающему ранее уже выдавали повестку для направления в воинскую часть, но его там не приняли, и военный билет остался в военкомате.
Таким образом, представитель ТЦК начал выписывать мужчине новую повестку на отправку в другую воинскую часть, однако тот возмутился и применил физическую силу. На место происшествия вызвали полицию.
Решение суда
Суд квалифицировал действия нападающего как "грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью".
Обвиняемый полностью признал свою вину, что суд учел как смягчающее обстоятельство. Таким образом, мужчину приговорили к году ограничения свободы.
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