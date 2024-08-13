Мужчина ударил работника ТЦК, когда тот выписывал ему повестку — какое наказание

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Суспільне Полтава

В Житомирской области мужчина ударил по лицу работника Территориального центра комплектования, когда тот выписывал ему повестку. Таким образом нападающий предстал перед судом.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам суда, мужчина пришел в ТЦК, чтобы забрать свой военный билет, затем ему начали выписывать повестку. Согласно источникам Суспільного, нападающему ранее уже выдавали повестку для направления в воинскую часть, но его там не приняли, и военный билет остался в военкомате.

Таким образом, представитель ТЦК начал выписывать мужчине новую повестку на отправку в другую воинскую часть, однако тот возмутился и применил физическую силу. На место происшествия вызвали полицию.

Решение суда

Суд квалифицировал действия нападающего как "грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью".

Обвиняемый полностью признал свою вину, что суд учел как смягчающее обстоятельство. Таким образом, мужчину приговорили к году ограничения свободы.