Мужчина, ударивший работника ТЦК в Житомирской области, приговорен к году тюрьмы

Судебное заседание. Иллюстративное фото: СБУ

В Житомирской области мужчина ударил работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Это произошло, когда гражданин пришел в ТЦК за своим военным билетом.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, 4 июня мужчина пришел в военкомат по своему военному билету в Бердичевский районный ТЦК и СП. В помещении одного из служебных кабинетов он не согласился с тем, что ему выписали повестку.

Суспільне со ссылкой на комментарий окружной прокуратуры города пишет, что мужчине раньше уже выписывали повестку, по которой его направляли в одну из воинских частей, но военная часть его не взяла, а билет мужчины остался в ТЦК.

По процедуре он должен явиться в военкомат, где ему объяснили, что отдать военный билет ему не могут, поскольку законом предусмотрено повторное вручение повестки с отправкой в другую часть.

Однако мужчина возмутился этим фактом, поднялся со стула и нанес удар по лицу работнику ТЦК. После этого в кабинет вошли другие работники военкомата, которых он тоже пытался побить, на место вызвали полицию.

Известно, что потерпевший сотрудник ТЦК ранее участвовал в боевых действиях.

Решение суда

Во время суда мужчина письменно безоговорочно признал свою виновность. Учитывая это, ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы.