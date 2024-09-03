Чоловік, який вдарив працівника ТЦК на Житомирщині, засуджений до року в'язниці

Судове засідання. Ілюстративне фото: СБУ

У Житомирській області чоловік вдарив працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це сталося, коли громадянин прийшов до ТЦК за своїм військовим квитком.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, 4 червня чоловік прийшов до військкомату за своїм військовим квитком до Бердичівського районного ТЦК та СП. У приміщенні одного зі службових кабінетів він не погодився з тим, що йому виписали повістку.

Суспільне із посиланням на коментар окружної прокуратури міста пише, що чоловіку раніше вже виписували повістку, за якою його направляли в одну з військових частин, але військова частина його не взяла, а квиток чоловіка залишився у ТЦК.

За процедурою він мав з'явитися у військкомат, де йому пояснили, що віддати військовий квиток йому не можуть, оскільки законом передбачено повторне вручення повістки з відправкою в іншу частину.

Однак чоловік обурився цьому факту, піднявся зі стільця та завдав удару в обличчя працівникові ТЦК. Після цього в кабінет зайшли інші працівники військкомату, яких він теж намагався побити, на місце викликали поліцію.

Відомо, що потерпілий співробітник ТЦК раніше брав участь у бойових діях.

Рішення суду

Під час суду чоловік письмово беззаперечно визнав свою винуватість. Враховуючи це йому призначили покарання у вигляді одного року позбавлення волі.