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Виключений та знятий з військового обліку — кому потрібно оновлювати дані у ТЦК

2 вересня 2024 20:48
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мобілізація виключених та знятих з військового обліку — що потрібно знати українцям
Черги під Шевченківським ТЦК у Києві. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Україні виникає плутанина серед понять виключений з військового обліку та знятий з нього. Деякі чоловіки вважають, що це те саме, однак це різні статуси.

Факти ICTV у вівторок, 2 вересня, розповіли, чи потрібно оновлювати дані в ТЦК, якщо знятий з обліку або виключений з нього.

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Знятий з військового обліку

Термін "знятий з військового обліку" не означає, що особа більше не підлягає мобілізації. Зняття може здійснюватися у таких випадках:

  • У разі зміни місця проживання — тобто територіально особа знімається з одного ТЦК та повинна зареєструватися в іншому, за новим місцем проживання;
  • якщо особу прийняли у правоохоронні органи, Національну поліцію, органи цивільного захисту — її беруть на облік у відповідних органах;
  • військовозобов’язані, які більше ніж три місяці мешкають за кордоном.

Зняття з військового обліку не звільняє особу від статусу військовозобов’язаного, тому вона повинна проходити медичну комісію, оновлювати особисті дані та інформувати ТЦК про зміни в місці проживання.

Після зняття з обліку, людина повинна отримати відповідну відмітку у військово-обліковому документі. Однак навіть після цього необхідно зареєструватися в іншому ТЦК або за місцем служби.

Згідно із законом, особа, знята з військового обліку, повинна оновити свої дані в ТЦК протягом семи днів. Для цього їй потрібно звернутися до територіального центру за новим місцем проживання та стати на облік.

Виключений з військового обліку

Статус "Виключений з військового обліку" означає, що особа більше не є військовозобов’язаною. На неї не поширюються обов’язки, які стосуються військовозобов’язаних. Така особа не може бути призвана до ЗСУ під час мобілізації і не зобов'язана проходити військово-лікарську комісію.

Кого виключають з військового обліку:

  • Осіб, які не придатні до військової служби у воєнний час за висновком лікарської комісії. Але в такому випадку у людини повинна бути відповідна довідка — висновок ВЛК про непридатність;
  • осіб, які досягли певного віку і не можуть бути призвані до лав ЗСУ;
  • осіб, які припинили громадянство України;
  • засуджених до позбавлення волі через тяжкий злочин.

Особи, що виключені з військового обліку, залишають у себе документ, в якому повинна бути зазначена відмітка про виключення з обліку.

До того ж необхідно перевірити, чи в реєстрі "Оберіг" є відомості про виключення з військового обліку. Якщо у військовому квитку немає відповідної позначки, а у реєстрі даних про виключення відсутні такі дані, слід звернутися до ТЦК, щоб отримати позначку про виключення з обліку.

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