Мобілізація виключених та знятих з військового обліку — що потрібно знати українцям

Виключений та знятий з військового обліку — кому потрібно оновлювати дані у ТЦК
В Україні виникає плутанина серед понять виключений з військового обліку та знятий з нього. Деякі чоловіки вважають, що це те саме, однак це різні статуси.
Факти ICTV у вівторок, 2 вересня, розповіли, чи потрібно оновлювати дані в ТЦК, якщо знятий з обліку або виключений з нього.
Знятий з військового обліку
Термін "знятий з військового обліку" не означає, що особа більше не підлягає мобілізації. Зняття може здійснюватися у таких випадках:
- У разі зміни місця проживання — тобто територіально особа знімається з одного ТЦК та повинна зареєструватися в іншому, за новим місцем проживання;
- якщо особу прийняли у правоохоронні органи, Національну поліцію, органи цивільного захисту — її беруть на облік у відповідних органах;
- військовозобов’язані, які більше ніж три місяці мешкають за кордоном.
Зняття з військового обліку не звільняє особу від статусу військовозобов’язаного, тому вона повинна проходити медичну комісію, оновлювати особисті дані та інформувати ТЦК про зміни в місці проживання.
Після зняття з обліку, людина повинна отримати відповідну відмітку у військово-обліковому документі. Однак навіть після цього необхідно зареєструватися в іншому ТЦК або за місцем служби.
Згідно із законом, особа, знята з військового обліку, повинна оновити свої дані в ТЦК протягом семи днів. Для цього їй потрібно звернутися до територіального центру за новим місцем проживання та стати на облік.
Виключений з військового обліку
Статус "Виключений з військового обліку" означає, що особа більше не є військовозобов’язаною. На неї не поширюються обов’язки, які стосуються військовозобов’язаних. Така особа не може бути призвана до ЗСУ під час мобілізації і не зобов'язана проходити військово-лікарську комісію.
Кого виключають з військового обліку:
- Осіб, які не придатні до військової служби у воєнний час за висновком лікарської комісії. Але в такому випадку у людини повинна бути відповідна довідка — висновок ВЛК про непридатність;
- осіб, які досягли певного віку і не можуть бути призвані до лав ЗСУ;
- осіб, які припинили громадянство України;
- засуджених до позбавлення волі через тяжкий злочин.
Особи, що виключені з військового обліку, залишають у себе документ, в якому повинна бути зазначена відмітка про виключення з обліку.
До того ж необхідно перевірити, чи в реєстрі "Оберіг" є відомості про виключення з військового обліку. Якщо у військовому квитку немає відповідної позначки, а у реєстрі даних про виключення відсутні такі дані, слід звернутися до ТЦК, щоб отримати позначку про виключення з обліку.
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