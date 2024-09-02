Мобилизация исключенных и снятых с воинского учета — что нужно знать украинцам

Очереди под Шевченковским ТЦК в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине возникает путаница среди понятий исключен из военного учета и снят с него. Некоторые мужчины считают, что это то же самое, однако это разные статусы.

Факты ICTV во вторник, 2 сентября, рассказали, нужно ли обновлять данные в ТЦК, если снят с учета или исключен из него.

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Снят с военного учета

Термин "снят с воинского учета" не означает, что лицо больше не подлежит мобилизации. Снятие может осуществляться в следующих случаях:

В случае смены места жительства — то есть территориально лицо снимается с одного ТЦК и должно зарегистрироваться в другом, по новому месту жительства;

если лицо было принято в правоохранительные органы, Национальную полицию, органы гражданской защиты — его берут на учет в соответствующих органах;

военнообязанные, которые более трех месяцев проживают за границей.

Снятие с воинского учета не освобождает лицо от статуса военнообязанного, поэтому оно должно проходить медицинскую комиссию, обновлять личные данные и информировать ТЦК об изменениях в месте жительства.

После снятия с учета человек должен получить соответствующую отметку в военно-учетном документе. Однако даже после этого необходимо зарегистрироваться в другом ТЦК или по месту службы.

Согласно закону, лицо, снятое с воинского учета, должно обновить свои данные в ТЦК в течение семи дней. Для этого ему нужно обратиться в территориальный центр по новому месту жительства и стать на учет.

Исключен из военного учета

Статус "Исключен из воинского учета" означает, что лицо больше не является военнообязанным. На него не распространяются обязанности, которые касаются военнообязанных. Такое лицо не может быть призвано в ВСУ во время мобилизации и не обязано проходить военно-врачебную комиссию.

Кого исключают из военного учета:

Лица, не пригодные к военной службе в военное время по заключению врачебной комиссии. Но в таком случае у человека должна быть соответствующая справка – заключение ВЛК о непригодности;

лиц, достигших определенного возраста и не могут быть призваны в ряды ВСУ;

лиц, прекративших гражданство Украины;

осужденных к лишению свободы из-за тяжкого преступления.

Лица, исключенные из военного учета, оставляют у себя документ, в котором должна быть указана отметка об исключении из учета.

К тому же необходимо проверить, есть ли в реестре "Оберіг" сведения об исключении с воинского учета. Если в военном билете нет соответствующей отметки, а в реестре данных об исключении отсутствуют такие данные, следует обратиться в ТЦК, чтобы получить отметку об исключении с учета.

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