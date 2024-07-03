Мужчина порезал вены в ТЦК в Закарпатье — подробности инцидента

Мужчина пытался перерезать вены. Фото иллюстративное: Facebook/Duny Jeż Emreis

В Закарпатской области во время визита в ТЦК военнообязанный порезал себе вены, чтобы его не призвали в армию. Мужчину госпитализировали.

Об этом во вторник, 2 июля, сообщила служба по связям с общественностью Закарпатского ОТЦК и СП.

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В военкомате рассказали, что мужчина во время уточнения данных в ТЦК Закарпатской области не хотел предоставлять военный билет и не скрывал своего нежелания служить.

"Во время общения попросился в туалет. Через некоторое время его нашли сидящим на полу с резаными ранами на руке. Военнослужащие ТЦК и СП мгновенно наложили турникет, оказали медицинскую помощь, вызвали полицию и карету скорой помощи. На данный момент гражданин находится в больнице", – сообщили военные.

Известно, что военнообязанного зовут Филипп Лунин. В 2017 году он был признан непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время. И передан с учета призывников на учет военнообязанных. То есть сейчас украинец подлежит мобилизации.

Напомним, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что для обеспечения стабильности на фронте необходимо призвать 200 тысяч человек до конца текущего года.

Ранее мы сообщали, что на военнообязанных граждан, не соблюдающих общие правила мобилизации, например не прибывающих по вызову в ТЦК или игнорирующих повестку, могут налагаться штрафные санкции.