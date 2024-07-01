Підприємства повинні повідомляти ТЦК про працівників, які звільняються — рішення Кабміну

Працівники заводу. Фото: ЗМІСТ

Керівники підприємств тепер повинні інформувати ТЦК та СП про працівників, які відмовилися від отримання повістки. Ця вимога також поширюється на працівників, що звільнилися.

Ці норми встановлені постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 16 травня 2024 року.

Читайте також:

Що зобов'язано робити керівництво підприємства в рамках мобілізації

Згідно з ухвалою Кабінету Міністрів, керівники підприємств повинні видавати накази щодо проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних. У цих наказах мають бути зазначені підстави та цілі видання, перелік осіб для оповіщення, час та місце їх прибуття до місцевих військкоматів, методи доставки до ТЦК, відповідальні особи за здійснення оповіщення, процедури контролю за процесом оповіщення та прибуття резервістів, а також інші важливі аспекти.

Також підприємства повинні організувати здійснення оповіщення працівників підприємства протягом робочого часу шляхом особистого підпису на повістках, здійснювати інформаційне забезпечення призову на підприємстві.

Підприємства повинні у триденний строк ТЦК повідомити письмово про результати оповіщення та виконання вимог законодавства щодо резервістів та військовозобов’язаних. Також вони зобов'язані організувати прибуття резервістів та військовозобов’язаних від підприємства до пунктів збору ТЦК або військових частин. Також керівництво компаній повинно, негайно повідомляти ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, а також про тих, хто подав заяви про звільнення.

Урядове рішення також вимагає, щоб представники підприємств, установ і організацій особисто вручали повістки. Назначення осіб, які мають право вручати повістки від імені підприємства, здійснюється за дорученням керівника, що є підставою для видачі спеціального посвідчення.

Додатково, згідно з пунктом 47 постанови Кабінету Міністрів від 30 грудня 2022 року № 1487, у разі отримання вказівок Тимчасової центральної комісії щодо сповіщення про виклик до неї, керівники підприємств зобов'язані:

видати наказ або розпорядження про сповіщення, яке підписується особисто, або, у разі дистанційної роботи, надсилається рекомендованим поштовим відправленням з докладним описом вкладення, що стосується строків прибуття до відповідної ТЦК, а також надсилається копія відповідного наказу (розпорядження) та підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення у триденний строк до відповідного ТЦК;

вручити повістку про необхідність явки до ТЦК;

надіслати письмове повідомлення разом з витягами з наказів (розпоряджень) ТЦК щодо осіб із числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які знаходяться у стані тимчасової непрацездатності, у відпустці або у відрядженні;

забезпечити контроль за процесом повідомлення та прибуття відповідних осіб до відповідного ТЦК.

Керівникам підприємств загрожує відповідальність за невиконання обов'язків щодо мобілізації згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця відповідальність включає можливість нарахування штрафу на посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Розмір штрафу для посадових осіб становить від 2000 до 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що еквівалентно від 34 тис. до 59,5 тис. грн.

Раніше ми писали, коли бронювання можуть скасувати.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ряд підприємств в Україні зможуть бронювати 100% фахівців.

Також ми інформували, скільки військовозобов'язаних українців забронювали від мобілізації.