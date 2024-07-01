Предприятия должны сообщать ТЦК о работниках, которые уволились — решении Кабмина

Работники завода. Фото: ЗМІСТ

Руководители предприятий теперь должны информировать ТЦК и СП о работниках, отказавшихся от получения повестки. Это требование также распространяется на работников, которые уволились.

Эти нормы установлены постановлением Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года.

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Согласно определению Кабинета Министров, руководители предприятий должны издавать приказы о проведении оповещения резервистов и военнообязанных. В этих приказах должны быть указаны основания и цели издания, перечень лиц для оповещения, время и место их прибытия в местные военкоматы, методы доставки в ТЦК, ответственные лица за осуществление оповещения, процедуры контроля за процессом оповещения и прибытия резервистов, а также другие важные аспекты.

Также предприятия должны организовать уведомление работников предприятия в течение рабочего времени путем личной подписи на повестках, осуществлять информационное обеспечение призыва на предприятии.

Предприятия должны в трехдневный срок ТЦК сообщить в письменном виде о результатах оповещения и выполнения требований законодательства о резервистах и военнообязанных. Также они обязаны организовать прибытие резервистов и военнообязанных от предприятия в пункты сбора ТЦК или воинских частей. Также руководство компаний должно немедленно сообщать ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, а также о тех, кто подал заявления об увольнении.

Правительственное решение требует, чтобы представители предприятий, учреждений и организаций лично вручали повестки. Назначение лиц, имеющих право вручать повестки от имени предприятия, производится по поручению руководителя, что является основанием для выдачи специального удостоверения.

Дополнительно, согласно пункту 47 постановления Кабинета Министров от 30 декабря 2022 № 1487, в случае получения указаний Временной центральной комиссии по уведомлению о вызове к ней, руководители предприятий обязаны:

выдать приказ или распоряжение об уведомлении, которое подписывается лично, или, в случае дистанционной работы, направляется заказным почтовым отправлением с подробным описанием вложения, касающегося сроков прибытия в соответствующую ТЦК, а также направляется копия соответствующего приказа (распоряжения) и подтверждающую информацию или документы об осуществление оповещения в трехдневный срок соответствующего ТЦК;

вручить повестку о необходимости явки в ТЦК;

отправить письменное сообщение вместе с выписками из приказов (распоряжений) ТЦК в отношении лиц из числа призывников, военнообязанных и резервистов, находящихся в состоянии временной нетрудоспособности, в отпуске или в командировке;

обеспечить контроль за процессом сообщения и прибытия соответствующих лиц в соответствующий ТЦК.

Руководителям предприятий угрожает ответственность за невыполнение обязанностей по мобилизации согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эта ответственность включает возможность начисления штрафа на должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Размер штрафа для должностных лиц составляет от 2000 до 3500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что эквивалентно от 34 тыс. до 59,5 тыс. грн.

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