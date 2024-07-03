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На Закарпатті чоловік порізав вени під час візиту до ТЦК — подробиці історії

3 липня 2024 01:46
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Ігор Семенюк
Редактор
Чоловік порізав вени у ТЦК на Закарпатті — подробиці інциденту
Чоловік намагався перерізати вени. Фото ілюстративне: Facebook/Duny Jeż Emreis
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

У Закарпатській області під час візиту до ТЦК військовозобов'язаний порізав собі вени, аби його не призвали до армії. Чоловіка госпіталізували. 

Про це у вівторок, 2 липня, повідомила служба зв’язків з громадськістю Закарпатського ОТЦК та СП

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У військкоматі розповіли, що чоловік під час уточнення даних в ТЦК Закарпатської області не хотів надавати військовий квиток та не приховував свого небажання служити.

"Під час спілкування попросився до вбиральні. Через деякий час його знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовці ТЦК та СП миттєво наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги. На даний момент громадянин перебуває в лікарні", — повідомили військові.

Відомо, що військовозобов'язаного звати Пилип Лунін. У 2017 році він був визнаний непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час. І переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних. Тобто зараз українець підлягає мобілізації.

Нагадаємо, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що для забезпечення стабільності на фронті, необхідно залучити 200 тисяч людей до кінця поточного року.

Раніше ми повідомляли, що на військовозобов'язаних громадян, які не дотримуються загальних правил мобілізації, наприклад не прибувають за викликом до ТЦК або ігнорують повістку, можуть накладати штрафні санкції.

війна Закарпаття самогубство військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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