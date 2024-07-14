В Ровенской области волонтер устроил скандал в военкомате, — ОК "Запад"

Волонтер Александр Мандыгра. Фото: Facebook-страница Александра Мандыгры

В Ровенской области произошел очередной скандал с участием ТЦК и волонтера. Последний, по словам военнослужащих, отказался проходить ВВК и агрессивно вел себя во время пребывания в ТЦК.

Об этом в субботу, 13 июля сообщили в ОК "Запад".

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Скриншот сообщения ОК "Запад"

Скриншот сообщения ОК "Запад"

Что известно о конфликте

Военные сообщили, что волонтер отказался проходить медицинский осмотр, бегал по помещению ТЦК, бросал стулья, звонил по телефону жене и плакал, говоря, что ему нужно выехать в Польшу, чтобы привезти автомобили для ВСУ.

"Мы поддерживаем и невероятно благодарны всем волонтерам, которые помогают Вооруженным Силам. Но в нынешней ситуации лучшее волонтерство — это служба в ВСУ. Сотни тысяч украинцев взяли на себя эту священную обязанность и прямо сейчас защищают наше государство", — подчеркнули в ОК "Запад" .

Также военные отметили, что у волонтера нет оснований для непрохождения военной службы, а военнослужащие ТЦК физическую силу к нему не применяли. Подводя итоги, представители ОК "Запад" призвали СМИ не распространять ложную информацию, а также добавили, что у волонтера, с которым произошел конфликт, очень много фотографий в военной форме ВСУ.

"Кроме того, что это нарушение законодательства, это еще и просто неэтично. В фейсбуке воины не нужны. Они нужны на передовой. Достаточно прятаться за юбкой жены, пора выполнить свою конституционную обязанность и начать защищать Родину", — говорится в сообщении.

Супруга волонтера Юлия Мандыгра рассказала другую версию этого конфликта. По ее словам, представители ТЦК применили к ее мужу физическую силу, после чего привезли его на проведение ВВК в диагностическом центре Ровно.

Напомним, в Николаевской области до сих пор не было громких нарушений со стороны ТЦК. К тому же в этом регионе один из самых высоких в Украине показателей мобилизации.

Также мы рассказывали, нужно ли обновлять военно-учетные данные человеку, имеющему пожизненную инвалидность. По словам юриста, обновление данных является обязательным требованием для всех граждан, состоящих на военном учете. А вот тем, кого сняли или исключили из учета, обновлять информацию о себе не нужно.