У Рівненській області волонтер влаштував скандал у військкоматі, — ОК "Захід"

Волонтер Олександр Мандигра. Фото: Facebook-сторінка Олександра Мандигри

На Рівненщині стався черговий скандал за участю ТЦК та волонтера. Останній, за словами військовослужбовців, відмовився проходити ВЛК та агресивно поводився під час перебування у ТЦК.

Про це в суботу, 13 липня повідомили в ОК "Захід".

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Скриншот повідомлення ОК "Захід"

Скриншот повідомлення ОК "Захід"

Що відомо про конфлікт

Військові повідомили, що волонтер відмовився проходити медичний огляд, бігав по приміщенню ТЦК, кидав стільці, телефонував дружині та плакав, кажучи, що йому потрібно виїхати до Польщі, щоб привезти автомобілі для ЗСУ.

"Ми підтримуємо і неймовірно вдячні всім волонтерам, які допомагають Збройним Силам. Але в нинішній ситуації найкраще волонтерство — це служба в ЗСУ. Сотні тисяч українців взяли на себе цей священний обовʼязок і просто зараз захищають нашу державу", — наголосили в ОК "Захід".

Також військові зазначили, що у волонтера немає жодних підстав для непроходження військової служби, а військовослужбовці ТЦК фізичну силу до нього не застосовували. Підбиваючи підсумки, представники ОК "Захід" закликали ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію, а також додали, що у волонтера, з яким стався конфлікт, дуже багато фотографій у військовій формі ЗСУ.

"Крім того, що це порушення законодавства, це ще й просто неетично. У фейсбуці воїни не потрібні. Вони потрібні на передовій. Досить ховатися за спідницею дружини, настав час виконати свій конституційний обовʼязок і почати захищати Батьківщину", — йдеться в повідомленні.

Дружина волонтера Юлія Мандигра розповіла іншу версію цього конфлікту. За її словами, представники ТЦК застосували до її чоловіка фізичну силу, після чого привезли на проведення ВЛК у діагностичному центрі Рівного.

Нагадаємо, у Миколаївській області досі не було гучних порушень із боку ТЦК. До того ж у цьому регіоні один із найвищих в Україні показників мобілізації.

Також ми розповідали, чи потрібно оновлювати військово-облікові дані людині, що має довічну інвалідність. За словами юристки, оновлення даних є обов'язкою вимогою для всіх громадян, які перебувають на військовому обліку. А от тим, кого зняли або виключили з обліку, оновлювати інформацію про себе непотрібно.