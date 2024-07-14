В одній з областей України не було серйозних скандалів за участю ТЦК — де саме

Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: facebook.com/OOTCKSP

Миколаївська області посідає одне з перших місць в Україні за кількістю мобілізованих громадян. А от гучних порушень з боку військкомату в регіоні поки що не зафіксували.

Як повідомляє "Укрінформ", про це на брифінгу в Миколаєві повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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"Миколаївська область посідає перші місця в Україні за кількістю мобілізованих, проте кричущих порушень прав громадян з боку представників ТЦК СП наразі не зафіксовано. Бо в нас є області, звідки я отримую не просто звернення, а й фото та відео фіксації цих порушень", — зазначив Лубінець.

Також омбудсмен додав, що отримував скарги щодо інших проблем у регіоні, зокрема невиплати допомоги внутрішньо переміщеним особам та порушення прав дітей, яких повернули з території РФ. Загалом же ситуація в Миколаївській області мало чим відрізняється від ситуації в інших областях. Інформацію про порушення відносно дітей опрацьовують. Лубінець наголосив, що неповнолітніх, яких повертають із Росії, передають лише в родини, аби до них застосовували сімейні форми виховання.

Нагадаємо, днями в Одеській області стався конфлікт за участю представників ТЦК, жінок та чоловіка в інвалідному візку. Під час сутички військовий штовхнув жінку, через що та впала на чоловіка у візку. У військкоматі, коментуючи цей інцидент, пояснили експресивну поведінку військових тим, що переважна більшість працівників ТЦК проходять зазнали травм або були контужені на фронті, а зараз проходять реабілітацію після бойових дій.

Також ми повідомляли, що одеський фітнес-тренер, який облаяв військовослужбовця та побажав йому смерті, мобілізувався до лав ЗСУ. Він служитиме у Третій окремій штурмовій бригаді.