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Скандал із ТЦК за участю чоловіка на візку в Одеській області — що кажуть у військкоматі

12 липня 2024 00:00
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
У ТЦК прокоментували інцидент за участю людини в інвалідному візку в Одеській області
Конфлікт за участю ТЦК в Одеській області. Скриншот відео
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

У п'ятницю, 12 липня, у соцмережах опублікували відео, на якому зафіксовано конфлікт за участю жінки, чоловіка з інвалідністю та представників ТЦК. На цих кадрах видно, як під час сутички військовий штовхає жінку, унаслідок чого та падає на свого чоловіка, що сидить в інвалідному візку.

Інцидент, який стався в місті Білгород-Дністровський Одеської області, вже прокоментували в обласному ТЦК.

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Скриншот повідомлення Одеського обласного ТЦК та СП

Що кажуть у військкоматі про конфлікт із жінкою та чоловіком в інвалідному візку

У ТЦК зазначили, що конфлікт стався в четвер, 11 липня близько 18:00. До Білгород-Дністровського РТЦК та СП прибули п'ять жінок та чоловік в інвалідному візку. Ці люди вимагали відпустити їхнього родича, якого доставили до військкомату поліцейські, тому що він перебував у розшуку після того, як проігнорував повістку. Військовослужбовці відмовилися пропускати громадян на територію ТЦК, посилаючись на Інструкцію про порядок здійснення пропускного режиму.

"На відмову про допуск на територію, жінки почали вимагати відпустити їх родича мотивуючи незаконним затриманням вищезазначеного громадянина. При цьому постійно провокували військовослужбовців роти охорони на протиправні дії відносно себе, ображали їх", — йдеться в повідомленні ТЦК.

Після розмови начальника військкомату з родичами затриманого громадянина йому вручили повістку на прибуття до ТЦК на іншу дату.

Застосування ж військовими фізичної сили у ТЦК пояснили тим, що переважна кількість особового складу РТЦК та СП — військовослужбовці, які знаходяться в процесі реабілітації та адаптації до несення служби в тилових підрозділах ЗСУ, тому що раніше вони служили в бойових підрозділах і зазнавали важких поранень.

Нагадаємо, після конфлікту за участю родичів військовозобов'язаного один із військовослужбовців ТЦК намагався вдарити своїх колег. Розлюченого військового скрутили та відвели за металевий забор інші працівники ТЦК. 

Також ми повідомляли, що у Вінницькій області винесли вирок чоловіку, який ще в березні 2023 року отримав, однак проігнорував повістку. Ухилення від призову військовозобов'язаний пояснив тим, що йому вже п'ять разів вручали бойові повістки, однак військові частини відмовлялися його приймати.

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