В ТЦК прокомментировали инцидент с участием человека в инвалидной коляске в Одесской области

Конфликт с участием ТЦК в Одесской области. Скриншот видео

В пятницу, 12 июля, в соцсетях опубликовали видео, на котором зафиксирован конфликт с участием женщины, мужчины с инвалидностью и представителей ТЦК. На этих кадрах видно, как во время потасовки военный толкает женщину, в результате чего та падает на своего мужа, сидящего в инвалидной коляске.

Инцидент, произошедший в городе Белгород-Днестровский Одесской области, уже прокомментировали в областном ТЦК.

Читайте также:

Скриншот сообщения Одесского областного ТЦК и СП

Что говорят в военкомате о конфликте с женщиной и мужчиной в инвалидной коляске

В ТЦК отметили, что конфликт произошел в четверг, 11 июля, около 18:00. В Белгород-Днестровский РТЦК и СП прибыли пять женщин и мужчина в инвалидной коляске. Эти люди требовали отпустить их родственника, которого доставили в военкомат полицейские, потому что он находился в розыске после того, как проигнорировал повестку. Военнослужащие отказались пропускать граждан на территорию ТЦК, ссылаясь на Инструкцию о порядке осуществления пропускного режима.

"На отказ в допуске на территорию женщины потребовали отпустить их родственника мотивируя незаконным задержанием вышеупомянутого гражданина. При этом постоянно провоцировали военнослужащих роты охраны на противоправные действия в отношении себя, оскорбляли их", — говорится в сообщении ТЦК.

После разговора начальника военкомата с родственниками задержанного гражданина ему вручили повестку на прибытие в ТЦК на другую дату.

Применение же военными физической силы в ТЦК объяснили тем, что подавляющее число личного состава РТЦК и СП — военнослужащие, находящиеся в процессе реабилитации и адаптации к несению службы в тыловых подразделениях ВСУ, так как ранее они служили в боевых подразделениях и получали тяжелые ранения.

Напомним, после конфликта с участием родственников военнообязанного один из военнослужащих ТЦК пытался ударить своих коллег. Разъяренного военного скрутили и отвели за металлический забор другие работники ТЦК.

Также мы сообщали, что в Винницкой области вынесли приговор мужчине, который еще в марте 2023 года получил, однако проигнорировал повестку. Уклонение от призыва военнообязанный объяснил тем, что ему пять раз вручали боевые повестки, однако воинские части отказывались его принимать.