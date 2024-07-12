В ТЦК прокомментировали инцидент с участием человека в инвалидной коляске в Одесской области

Скандал с ТЦК с участием мужчины в инвалидном кресле в Одесской области — что говорят в военкомате
В пятницу, 12 июля, в соцсетях опубликовали видео, на котором зафиксирован конфликт с участием женщины, мужчины с инвалидностью и представителей ТЦК. На этих кадрах видно, как во время потасовки военный толкает женщину, в результате чего та падает на своего мужа, сидящего в инвалидной коляске.
Инцидент, произошедший в городе Белгород-Днестровский Одесской области, уже прокомментировали в областном ТЦК.
Что говорят в военкомате о конфликте с женщиной и мужчиной в инвалидной коляске
В ТЦК отметили, что конфликт произошел в четверг, 11 июля, около 18:00. В Белгород-Днестровский РТЦК и СП прибыли пять женщин и мужчина в инвалидной коляске. Эти люди требовали отпустить их родственника, которого доставили в военкомат полицейские, потому что он находился в розыске после того, как проигнорировал повестку. Военнослужащие отказались пропускать граждан на территорию ТЦК, ссылаясь на Инструкцию о порядке осуществления пропускного режима.
"На отказ в допуске на территорию женщины потребовали отпустить их родственника мотивируя незаконным задержанием вышеупомянутого гражданина. При этом постоянно провоцировали военнослужащих роты охраны на противоправные действия в отношении себя, оскорбляли их", — говорится в сообщении ТЦК.
После разговора начальника военкомата с родственниками задержанного гражданина ему вручили повестку на прибытие в ТЦК на другую дату.
Применение же военными физической силы в ТЦК объяснили тем, что подавляющее число личного состава РТЦК и СП — военнослужащие, находящиеся в процессе реабилитации и адаптации к несению службы в тыловых подразделениях ВСУ, так как ранее они служили в боевых подразделениях и получали тяжелые ранения.
Напомним, после конфликта с участием родственников военнообязанного один из военнослужащих ТЦК пытался ударить своих коллег. Разъяренного военного скрутили и отвели за металлический забор другие работники ТЦК.
Также мы сообщали, что в Винницкой области вынесли приговор мужчине, который еще в марте 2023 года получил, однако проигнорировал повестку. Уклонение от призыва военнообязанный объяснил тем, что ему пять раз вручали боевые повестки, однако воинские части отказывались его принимать.
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