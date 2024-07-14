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В одной из областей Украины наивысший показатель мобилизации и меньше всего скандалов с ТЦК

14 июля 2024 01:25
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор
В одной из областей Украины не было серьезных скандалов с участием ТЦК — где именно
Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: facebook.com/OOTCKSP
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор

Николаевская область занимает одно из первых мест в Украине по количеству мобилизованных граждан. А вот громких нарушений со стороны военкомата в регионе пока не зафиксировали.

Как сообщает "Укринформ", об этом на брифинге в Николаеве сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Николаевская область занимает первые места в Украине по количеству мобилизованных, однако вопиющих нарушений прав граждан со стороны представителей ТЦК и СП пока не зафиксировано. Потому что у нас есть области, откуда я получаю не просто обращения, но и фото и видеофиксации этих нарушений", — отметил Лубинец.

Также омбудсмен добавил, что получал жалобы по другим проблемам в регионе, в частности невыплате помощи внутренне перемещенным лицам и нарушению прав детей, возвращенных с территории РФ. В целом ситуация в Николаевской области мало чем отличается от ситуации в других областях. Информацию о нарушениях в отношении детей обрабатывают. Лубинец подчеркнул, что несовершеннолетних, возвращаемых из России, передают только в семьи, чтобы к ним применяли семейные формы воспитания.

Напомним, на днях в Одесской области произошел конфликт с участием представителей ТЦК, женщин и мужчины в инвалидной коляске. Во время потасовки военный толкнул женщину, из-за чего та упала на мужчину в коляске. В военкомате, комментируя этот инцидент, объяснили экспрессивное поведение военных тем, что подавляющее большинство работников ТЦК получали травмы или были контужены на фронте, а сейчас проходят реабилитацию после боевых действий.

Также мы сообщали, что одесский фитнес-тренер, который округах военнослужащего и пожелал ему смерти, мобилизовался в ряды ВСУ. Он будет служить в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

Николаевская область мобилизация Дмитрий Лубинец омбудсмен ТЦК и СП

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