Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Чи потрібно оновлювати дані у ТЦК людям з довічною інвалідністю — пояснення юристки arrow

Чи потрібно оновлювати дані у ТЦК людям з довічною інвалідністю — пояснення юристки

14 липня 2024 05:45
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Юристка пояснила, чи треба оновлювати військово-облікові дані чоловікам із довічною інвалідністю
Чоловік на візку. Фото ілюстративне: susidy.city
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

До 17 липня мають оновити військово-облікові дані всі військовозобов'язані громадяни. Винятком є ті, кого виключили військового обліку.

Про це на порталі b2bconsult.ua повідомила юристка Галина Токмач.

Читайте також:

Чи треба оновлювати дані в ТЦК громадянам із довічною інвалідністю

За словами юристки, чоловікам призовного віку, яких визнали непридатними до служби, оновлювати дані не треба. Статтею 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" не передбачено взяття на облік тих, хто був з нього знятий або виключений згідно з рішенням ВЛК.

Усі інші категорії військовозобов'язаних мають оновити свої дані, прибувши до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або місцем роботи. Також оновити дані можна у ЦНАП і в мобільному застосунку "Резерв+".

Раніше юрист Владислав Дерій розповів, чи потрібно реєструватися в додатку "Резерв+" 18-річним юнакам-українцям, які перебувають за кордоном. За його словами, робити це є сенс лише тим, хто вже стоїть на військовому обліку.

Також ми повідомили, в якій області ще не було гучних скандалів за участю ТЦК та один із найвищих показників мобілізації серед усіх регіонів України. Йдеться про Миколаївську область.

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані резерв

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня