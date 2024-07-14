Юристка пояснила, чи треба оновлювати військово-облікові дані чоловікам із довічною інвалідністю

Чоловік на візку. Фото ілюстративне: susidy.city

До 17 липня мають оновити військово-облікові дані всі військовозобов'язані громадяни. Винятком є ті, кого виключили військового обліку.

Про це на порталі b2bconsult.ua повідомила юристка Галина Токмач.

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За словами юристки, чоловікам призовного віку, яких визнали непридатними до служби, оновлювати дані не треба. Статтею 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" не передбачено взяття на облік тих, хто був з нього знятий або виключений згідно з рішенням ВЛК.

Усі інші категорії військовозобов'язаних мають оновити свої дані, прибувши до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або місцем роботи. Також оновити дані можна у ЦНАП і в мобільному застосунку "Резерв+".

Раніше юрист Владислав Дерій розповів, чи потрібно реєструватися в додатку "Резерв+" 18-річним юнакам-українцям, які перебувають за кордоном. За його словами, робити це є сенс лише тим, хто вже стоїть на військовому обліку.

Також ми повідомили, в якій області ще не було гучних скандалів за участю ТЦК та один із найвищих показників мобілізації серед усіх регіонів України. Йдеться про Миколаївську область.