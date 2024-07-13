Юрист розповів, чи мають 18-річні хлопці-українці за кордоном реєструватися в "Резерв+"

Застосунок "Резерв+" на екрані телефону. Фото: Новини.LIVE

На військовий облік мають ставати всі громадяни, яким виповнилося 17 років. Хлопці, які перебувають за кордоном також не є винятком. А от реєструватися в застосунку "Резерв+" є сенс лише тим, хто вже перебуває на обліку.

Про це в п'ятницю на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Владислав Дерій.

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Скриншот повідомлення Владислава Дерія

Чи мають повнолітні хлопці, що перебувають за кордоном, реєструватися в "Резерв+"

Із питанням щодо того, чи потрібно реєструватися в "Резерв+" 18-річним хлопцям, які зараз перебувають за межами України, до фахівців "Юрист.UA" звернулася жінка, син якої вже три роки живе за кордоном. Хлопець прибув до ЄС ще у 16-річному віці в березні 2022 року. За кордоном він отримав посвідку на постійне проживання та вступив до вишу. В Україні він на військовий облік не вставав.

Коментуючи цю ситуацію, юрист Владислав Дерій зазначив, що на облік хлопець мав стати одразу по досягненні 17-річного віку. Згідно зі статтею 14 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", громадян України беруть на військовий облік призовників із метою визначення наявних людських ресурсів і ступеня їх придатності до військової служби. Аби стати на облік, призовник має з'явитися до районного ТЦК та СП за місцем проживання. На облік щороку в період із січня по березень беруть громадян України чоловічої статі, яким виповнилося 17 років.

У новому законі про мобілізацію зазначено, що оновити персональні дані протягом 60 днів з моменту набуття цим Законом чинності, тобто з 16 травня, мають лише громадяни України, які перебувають на військовому обліку.

Як уточнити свої дані тим, хто перебуває за кордоном:

шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку;

через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності).

"Так як Ваш син не перебуває на військовому обліку, він не зможе уточнити дані. Якщо він зареєструється в "Резерв+", то там буде вказано, що інформація потребує уточнення і необхідно особисто звернутись до ТЦК", — підсумував юрист.

Адвокат Юрій Айвазян, аналізуючи ситуацію, порадив жінці, щоб її син звернувся до українського консульства.

"Можливо, сину потрібно звернутись до консульства України у країні перебування та викласти ситуацію, яка сталася. Він не винен в тому, що на момент настання 17 років перебував за кордоном. Їхати ж зараз в Україну, аби стати на облік та отримати приписне, також нереально. Іншого виходу я не бачу", — написав він.

Раніше експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун зазначив, що юридичних наслідків за користування застосунком "Резерв+" бути не може. Річ у тім, що в українському законодавстві є інформація про функціонування електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста, а от про "Резерв+" не йдеться.

Також ми повідомляли, що витік особистої інформації через "Резерв+" є неможливим. Застосунок не зберігає дані, а лише використовує інформацію з державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".