Юрист рассказал, должны ли 18-летние парни-украинцы за границей зарегистрироваться в "Резерв+"

Приложение "Резерв+" на экране телефона. Фото: Новини.LIVE

На военный учет должны вставать все граждане, которым исполнилось 17 лет. Парни, которые находятся за границей, также не являются исключением. А вот регистрироваться в приложении "Резерв+" есть смысл только тем, кто уже состоит на учете.

Об этом в пятницу на портале "Юристи.UA" сообщил юрист Владислав Дерий.

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Скриншот сообщения Владислава Дерия

Должны ли совершеннолетние парни, находящиеся за границей, регистрироваться в "Резерв+"

С вопросом относительно того, нужно ли зарегистрироваться в "Резерв+" 18-летним парням, которые сейчас находятся за пределами Украины, к специалистам "Юрист.UA" обратилась женщина, сын которой уже три года живет за границей. Молодой человек прибыл в ЕС еще в 16-летнем возрасте в марте 2022 года. За границей он получил вид на постоянное проживание и поступил в вуз. В Украине он на военный учет не вставал.

Комментируя эту ситуацию, юрист Владислав Дерий отметил, что на учет парень должен был стать сразу по достижении 17-летнего возраста. Согласно статье 14 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", граждан Украины принимают на военный учет призывников с целью определения имеющихся человеческих ресурсов и степени их пригодности к военной службе. Чтобы стать на учет, призывник должен явиться в районный ТЦК и СП по месту жительства. На учет ежегодно в период с января по март принимают граждан Украины мужского пола, которым исполнилось 17 лет.

В новом законе о мобилизации указано, что обновить персональные данные в течение 60 дней с момента вступления этого закона в силу, то есть с 16 мая, должны только граждане Украины, состоящие на военном учете.

Как уточнить свои данные тем, кто находится за границей:

путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, которые указаны на официальном сайте ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете;

через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии).

"Поскольку Ваш сын не состоит на военном учете, он не сможет уточнить данные. Если он зарегистрируется в "Резерв+", то там будет указано, что информация нуждается в уточнении и необходимо лично обратиться в ТЦК", — подытожил юрист.

Адвокат Юрий Айвазян, анализируя ситуацию, посоветовал женщине, чтобы ее сын обратился в украинское консульство.

"Возможно, сыну нужно обратиться в консульство Украины в стране пребывания и изложить ситуацию, которая произошла. Он не виноват в том, что на момент наступления 17 лет находился за границей. Ехать же сейчас в Украину, чтобы стать на учет и получить приписное, также нереально. Другого выхода я не вижу", — написал он.

Ранее эксперт по кибербезопасности Константин Корсун отметил, что юридических последствий за использование приложения "Резерв+" быть не может. Дело в том, что в украинском законодательстве есть информация о функционировании электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, а вот о "Резерв+" речь не идет.

Также мы сообщали, что утечка личной информации через "Резерв+" невозможна. Приложение не хранит данные, а только использует информацию из государственного реестра военнообязанных "Оберіг".