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Нужно ли обновлять данные в ТЦК людям с пожизненной инвалидностью — объяснение юриста

14 июля 2024 05:45
Василий Горенко - Редактор
Юрист объяснила, нужно ли обновлять военно-учетные данные мужчинам с пожизненной инвалидностью
Человек на коляске. Фото иллюстративное: susidy.city
Василий Горенко - Редактор

До 17 июля должны обновить военно-учетные данные все военнообязанные граждане. Исключением являются те, кого сняли с военного учета.

Об этом на портале b2bconsult.ua сообщила юрист Галина Токмач.

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Нужно ли обновлять данные в ТЦК гражданам с пожизненной инвалидностью

По словам юриста, мужчинам призывного возраста, признанным непригодными к службе, обновлять данные не нужно. Статьей 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" не предусмотрено взятие на учет тех, кто был с него снят или исключен согласно решению ВВК.

Все остальные категории военнообязанных должны обновить свои данные, прибыв в ТЦК по месту нахождения на военном учете или месту работы. Также обновить данные можно в ЦПАУ и в мобильном приложении "Резерв+".

Ранее юрист Владислав Дерий рассказал, нужно ли регистрироваться в приложении "Резерв+" 18-летним юношам-украинцам, которые находятся за границей. По его словам, делать это смысл есть только тем, кто уже стоит на военном учете.

Также мы сообщили, в какой области еще не было громких скандалов с участием ТЦК и один из самых высоких показателей мобилизации среди всех регионов Украины. Речь идет о Николаевской области.

мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные резерв

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