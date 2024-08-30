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В Прикарпатье ТЦК забрали водителя туристического автобуса с Полтавщины

30 августа 2024 23:14
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Яремче сотрудники ТЦК забрали водителя туристического автобуса с рабочего места
Автобус, в котором ехали туристы из Полтавы. Фото: Общественное
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Яремче Ивано-Франковской области правоохранители вместе с представителями ТЦК задержали водителя туристического автобуса с Полтавщины. В автобусе находились 50 человек, из которых восемь были дети.

Об этом сообщило издание Суспільне в пятницу, 30 августа.

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Одна из пассажирок автобуса Юлия, что задержание произошло около 8:20. Полицейские и представители ТЦК забрали водителя, документы, ключи от автобуса и деньги на горючее.

"Водитель остановился недалеко от заправки. Пока люди отошли поесть, в туалет, подъехала полиция вместе с работниками Надвирнянского районного ТЦК. Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на топливо посадили в автомобиль и забрали. Все люди остались на улице. Выезд в Полтаву должен был быть завтра утром. С водителем ехал его 14-летний сын, который остался сейчас один, потому что папу забрали. Ребенок пытался дозвониться до отца, он ему только сказал, что он во Франковске в больнице проходит ВЛК", — отметила женщина.

По предоставленной информации, пресс-офицер Ивано-Франковского ТЦК и СП Дмитрий Бойканюк отказался комментировать ситуацию, посоветовав обратиться с информационным запросом в Сухопутные войска ВСУ.

Юрист Дмитрий Моргун отметил, что задержание водителя с рабочего места было незаконным. По его словам, подобные действия нарушают конституционное право на исполнение трудовых обязанностей и превышают служебные полномочия.

Как сообщил второй водитель автобуса Александр, на данный момент задержанный водитель находится в Ивано-Франковске, где проходит военно-врачебную комиссию.

Поскольку его коллега задержали, Александр самостоятельно перевезет пассажиров в Полтаву 31 августа. Он отметил, что на такое расстояние сопровождать должен еще один водитель.

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