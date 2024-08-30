В Яремче співробітники ТЦК забрали водія туристичного автобуса з робочого місця

Автобус, в якому їхали туристи із Полтави. Фото: Суспільне

В місті Яремче Івано-Франківської області правоохоронці разом із представниками ТЦК затримали водія туристичного автобуса з Полтавщини. В автобусі перебувало 50 осіб, з яких восьмеро були діти.

Про це повідомило видання Суспільне у п'ятницю, 30 серпня.

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Одна з пасажирок автобуса Юлія, що затримання відбулося близько 8:20. Поліцейські та представники ТЦК забрали водія, документи, ключі від автобуса та гроші на пальне.

"Водій зупинився неподалік заправки. Поки люди відійшли поїсти, у туалет, під'їхала поліція разом із працівниками Надвірнянського районного ТЦК. Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці. Виїзд у Полтаву мав бути завтра вранці. Із водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один, бо тата забрали. Дитина намагалась додзвонитись до батька, він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК", — зазначила жінка.

За наданою інформацією, пресофіцер Івано-Франківського ТЦК та СП Дмитро Бойканюк відмовився коментувати ситуацію, порадивши звернутися з інформаційним запитом до Сухопутних військ ЗСУ.

Юрист Дмитро Моргун зазначив, що затримання водія з робочого місця було незаконним. За його словами, такі дії порушують конституційне право на виконання трудових обов'язків і перевищують службові повноваження.

Як повідомив другий водій автобуса Олександр, на даний момент затриманий водій знаходиться в Івано-Франківську, де проходить військово-лікарську комісію.

Оскільки його колегу затримали, Олександр самостійно перевезе пасажирів до Полтави 31 серпня. Він зазначив, на таку відстань супроводжувати має ще один водій.