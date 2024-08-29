На Полтавщині засудили сімейного лікаря за неявку до ТЦК

Судове засідання. Фото: Суспільне Полтава

На Полтавщині судили сімейного лікаря з Лубенського центру первинної медико-санітарної допомоги. Він пройшов військово-лікарську комісію, але не з'явився у військкоматі у призначений повісткою день.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

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За що покарали лікаря

Відомо, що обвинувачений працював сімейним лікарем у Лубенському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Чоловік заявив у суді, що проходив військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до служби. У січні 2023 року він отримав повістку, яка зобов'язувала його явитися до військової частини, але чоловік не зробив цього.

Як аргументував свій вчинок лікар

Лікар заявив, що він проживає один і не має на кого залишити будинок та господарство. Також додав, що оскільки він працює сімейним лікарем, його від'їзд спричинить відтік пацієнтів, які укладали декларації з ним та будуть змушені обрати іншого лікаря.

Яке покарання призначив суд

Суд врахував всі обставини та призначив покарання у вигляді трьох років ув'язнення. Проте, вирок ще не набрав законної сили й наразі оскаржується у Полтавському апеляційному суді.