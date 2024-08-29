В Полтавской области осудили семейного врача за неявку в ТЦК

Судебное заседание. Фото: Суспільне Полтава

В Полтавской области судили семейного врача из Лубенского центра первичной медико-санитарной помощи. Он прошел военно-врачебную комиссию, но не явился в военкомате в назначенный повесткой день.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

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За что наказали врача

Известно, что обвиняемый работал семейным врачом в Лубенском центре первичной медико-санитарной помощи. Мужчина заявил в суде, что проходил военно-врачебную комиссию, где он был признан годным к службе. В январе 2023 года он получил повестку, которая обязывала его явиться в воинскую часть, но мужчина не сделал этого.

Как аргументировал свой поступок врач

Врач заявил, что он проживает один и не на кого покинуть дом и хозяйство. Также добавил, что поскольку он работает семейным врачом, его отъезд повлечет за собой отток пациентов, которые заключали декларации с ним и будут вынуждены выбрать другого врача.

Какое наказание назначил суд

Суд учел все обстоятельства и назначил наказание в виде трех лет заключения. Однако приговор еще не вступил в законную силу и сейчас обжалуется в Полтавском апелляционном суде.