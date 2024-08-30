Чи передають до ТЦК дані осіб, які звернулись у рекрутинговий центр — відповідь Міноборони

Центр рекрутингу української армії. Фото: ЛОТЦК та СП

Громадяни можуть звернутися до Центру рекрутингу української армії анонімно. Цей сервіс створили для людей, які є максимально вмотивованими для служби у війську.

Про це в інтерв'ю "Суспільне Чернівці" розповів уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

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Чи передаватимуть дані у ТЦК

За словами Бежевця, інформацію про осіб, які звернулись до рекрутингового центру, не передаватимуть до Центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"Ми не передаємо інформацію. В цьому немає сенсу, бо ми не створені як сервіс для держави чи армії. Ми створили сервіс для людей, які максимально вмотивовані. Звертаємося до свідомої частини суспільства, яка розуміє: "Я б пішов, але не знаю, що і як", — сказав він.

Представник Міноборони додав, що коли людина визначилася, отримала рекомендаційний лист, тоді інформацію передають до військової частини.

"Щоби людина не стояла в черзі, ми можемо пришвидшити цей процес — рекрутер може зателефонувати до ТЦК і сказати: "Ми рекрутинговий центр. До вас йде доброволець — оформлюйте, щоб все було добре", — підсумував він.