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Працівнику телемарафону заблокували картку за несплату штрафу від ТЦК — що вирішив суд

30 серпня 2024 08:02
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Працівник телемарафону оскаржував блокування картки через несплату штрафу від ТЦК — що вирішив суд
Суддя. Фото ілюстративне: poltava.to
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

У Києві у працівника телемарафону заблокували зарплатну картку. Причиною стала несплата штрафу від ТЦК за порушення правил військового обліку. Аби оскаржити це рішення, чоловік звернувся з позовом до суду.

Про це йдеться в ухвалі, яку Святошинський районний суд міста Києва виніс 18 липня.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у квітні поточного року позивач звернувся до суду із проханням щодо скасування постанови ТЦК за повторне порушення правил військового обліку (частина друга статті 210-1 Кодексу України про адміністративні порушення).

Цю постанову винесли ще у грудні 2023 року, але він дізнався про неї лише 8 квітня, коли через відкриття виконавчого провадження заблокували його банківську картку для отримання зарплати.

Позивач заявив, що в постанові не було посилання на статтю закону, яку він порушив, а ТЦК не повідомив йому про розгляд справи, тому він не був під час цього засідання присутнім.

Також чоловік додав, що з метою бронювання на прохання керівництва ТОВ "Національні інформаційні системи" ТЦК вилучили його старий військовий квиток, аби надати тимчасовий військовий квиток.

У відзиві ТЦК зазначив, що позивач є військовозобов'язаним. Згідно з рішенням ВЛК, він придатний до військової служби. До ТЦК його викликали для призову неодноразово, однак за викликом він не з'являвся, чим зривав мобілізаційний план. Також у ТЦК заявили, що бронювання позивача не оформлювали, а його військово-обліковий документ був прострочений і оформлений неналежним чином.

Рішення суду

Суд встановив, що 12 грудня 2023 року позивач під час відвідування ТЦК відмовився від отримання повістки та підписання розписки про її вручення. Фігурант при свідках заявив, що не підписуватиме протокол, після чого покинув приміщення ТЦК. Також він відмовився ставити підпис при складанні протоколу, пояснивши це тим, що з роботи мають надіслати документи на його бронь.

Виконавче провадження на підставі постанови ТЦК від 19 грудня 2023 року про стягнення 10 200 гривень штрафу відкрили 26 березня поточного року. Того ж дня на кошти боржника наклали арешт.

Звернення із проханням про сприяння в оформленні належним чином військово-облікових документів для працівника телемарафону директор ТОВ "Національні Інформаційні Системи" подав до керівника ТЦК 27 березня поточного року. У судових матеріалах зазначено, що позивач надав витяги з електронного реєстру листки непрацездатності з інформацію про те, що в період від 1 до 31 грудня 2023 року перебував на лікарняному. Попри період непрацездатності, фігурант 11 грудня з'явився до військкомату, тому до наданого ним доказу суд поставився критично. 

Суддя прийшов до висновку, що правопорушення, якого припустився позивач, є триваючим: його початком є наступний день після дати, зазначеної в повістці, а завершенням — день явки порушника до ТЦК.

У результаті суд визнав постанову ТЦК обґрунтованою й такою, що відповідає нормам Кодексу України про адміністративні порушення. У задовленні позову позивачу відмовили.

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